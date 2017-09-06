На горнолыжных курортах Красной поляны введут единый ски-пасс

Решение проработать вопрос о едином ски-пасс дал глава правительства Дмитрий Медведев.

Единый ски-пасс даст туристам возможность использовать все трассы Красной Поляны по единому билету. Соответственно и платить за спуски им придется только один раз.

В прошлые годы посетители Красной Поляны были вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе единый ски-пасс действует в границах определенных курортов, даже если они располагаются в нескольких странах. К примеру, на альпийских горнолыжных курортах Швейцарии, Франции и Италии.

Предполагается, что туристам на выбор предложат несколько абонементов: на день, несколько дней и сезон. По ски-пассу будет доступно 153 километра трасс.