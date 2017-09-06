На горнолыжных курортах Красной поляны введут единый ски-пасс
В предстоящем сезоне на горнолыжных курортах Красной Поляны начнет действовать единый
В предстоящем сезоне на горнолыжных курортах Красной Поляны начнет действовать единый
Решение проработать вопрос о едином
Единый
В прошлые годы посетители Красной Поляны были вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе единый
Предполагается, что туристам на выбор предложат несколько абонементов: на день, несколько дней и сезон. По
Запуск единого абонемента запланирован на декабрь, тем, кто раньше, поедет кататься на горных лыжах и сноубордах, придется пользоваться нынешней системой.