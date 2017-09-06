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10:19 (мск), источник: "Российская газета"

На горнолыжных курортах Красной поляны введут единый ски-пасс

В предстоящем сезоне на горнолыжных курортах Красной Поляны начнет действовать единый ски-пасс — это документ, который дает право на подъем на горнолыжные трассы. Об этом на своем сайте сообщает АТОР.

Решение проработать вопрос о едином ски-пасс дал глава правительства Дмитрий Медведев.

Единый ски-пасс даст туристам возможность использовать все трассы Красной Поляны по единому билету. Соответственно и платить за спуски им придется только один раз.

В прошлые годы посетители Красной Поляны были вынуждены использовать несколько видов транспорта, чтобы перебраться с одной трассы на другую, в то время как в Европе единый ски-пасс действует в границах определенных курортов, даже если они располагаются в нескольких странах. К примеру, на альпийских горнолыжных курортах Швейцарии, Франции и Италии.

Предполагается, что туристам на выбор предложат несколько абонементов: на день, несколько дней и сезон. По ски-пассу будет доступно 153 километра трасс.

Запуск единого абонемента запланирован на декабрь, тем, кто раньше, поедет кататься на горных лыжах и сноубордах, придется пользоваться нынешней системой.

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