Труженица тыла нашла червей в продуктах, преподнесенных партией «Нур Отан»

Источник: Newtimes.kz

Продукты, которые преподнесли в качестве материальной помощи, пенсионерка бережно сложила на полке. Такая помощь для Марии Якимовны неплохое подспорье. Пенсия — чуть больше 30 тысяч тенге.

Пожилая женщина рассказывает, что этот подарок ей преподнесли сотрудники партии «Нур Отан» этим летом. Однако срок годности крупы истек еще в прошлом году. С подобным пожилая женщина сталкивается впервые.

Сама она за последние полгода перенесла две операции на глаза. Хирургическое вмешательство прошло не без помощи сотрудников партийной организации. Мария Якимовна рассказывает, что внимание они уделяют ей всегда. Но как так вышло, недоумевает и разводит руками.

«Вижу черное. Это червяк, он ползет еще, червяк. О, Господи! Поплакала, обиделась, конечно. Неужели мы, ветераны, заслужили это, когда во время войны мы голодали и колоски собирали?», — сказала труженица тыла Мария Кукушкина.

В районном филиале партии об этой проблеме не знали. Представители организации часто оказывают материальную помощь нуждающимся на своем участке. Собирают в школу детей из малоимущей семьи, поддерживают инвалидов лекарствами. В этот раз формированием продуктовой корзины занимались предприниматели. Партийцы обещали разобраться.

«Эта бабушка-инвалид, мы ее знаем, мы помогаем, как можем. Бизнесменов попросили откликнуться. Продуктовую корзину сделали и отнесли. Мы очень сожалеем. Мы все выяснять будем, как так получилось, у бабушки будем просить прощения», — сообщил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бостандыкского района Алматы Баймурат Джамбулов.