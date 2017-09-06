Желтый код: точный прогноз погоды в Молдове на 7 и 8 сентября

Источник: Sputnik.md

Максимальная температура воздуха в республике достигнет +19 +22 С.

На севере республики температура воздуха составит днем +17 +19 С, ночью +8 + 9 С.

В центре республики ожидается от +19 до +21 в дневные часы и +9 +10 С — ночью.

На юге температура поднимется до +21 +23 градусов днем и +12 +14 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 746 мм. рт. ст. Синоптики объявили желтый код метеоопасности.

До 12 сентября на большей части территории республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий, а в связи с осенней меженью и отсутствием осадков, на реках и водоемах Молдовы прогнозируется низкая водность.

Синоптики просят экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы.