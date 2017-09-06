Не дали шансов соперникам. Южноуральцы прошли в Высшую лигу КВН

Накануне в Москве завершилась главная игра сезона. Южноуральцы стали абсолютными чемпионами Премьер-лиги КВН, сообщили ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе областного минкульта. Триумфаторы обошли «Сборную РУДН» и команды «Подъем» (Москва), «Так-то» (Красноярск), «Сборная бывших спортсменов» (Пермь). Наши ребята получил высшие баллы за «Приветствие» и «Музыкальный фристайл», а также «хорошо» — за конкурс «Шаг вперед».

О своей победе игроки сообщили на страничке в социальной сети. «Мы стали чемпионами!! Это, наверное, самый крутой подарок! «Мы стали чемпионами!! Мы с вами сделали это!», написали КВН-щики.

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«Отмечу, что “Театр уральского зрителя” — это не типичная команда КВН, а настоящий театр. Соперники были сильные, с большой историей и с хорошими победами, но наша команда оказалась уникальнее, смешнее и поразила жюри огромным количеством реквизита», — отметил заминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.