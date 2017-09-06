Не дали шансов соперникам. Южноуральцы прошли в Высшую лигу КВН
Команда «Театр Уральского Зрителя» победила в финале
Команда «Театр Уральского Зрителя» победила в финале
Накануне в Москве завершилась главная игра сезона. Южноуральцы стали абсолютными чемпионами
О своей победе игроки сообщили на страничке в социальной сети. «Мы стали чемпионами!! Это, наверное, самый крутой подарок! «Мы стали чемпионами!! Мы с вами сделали это!», написали
«Отмечу, что “Театр уральского зрителя” — это не типичная команда КВН, а настоящий театр. Соперники были сильные, с большой историей и с хорошими победами, но наша команда оказалась уникальнее, смешнее и поразила жюри огромным количеством реквизита», — отметил заминистра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.
В новом сезоне «Театр уральского зрителя» выйдет на сцену уже в составе Высшей лиги КВН.