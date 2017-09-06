Челябинскому бюро судмедэкспертизы запретили оказывать платные услуги
В деятельности учреждения нашли признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
В деятельности учреждения нашли признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Предупреждение о необходимости прекратить оказание платных ритуальных услуг в Челябинском областном бюро
Антимонопольная служба установила, что с 2015 года сотрудники учреждения в рабочее время оказывали более 30 видов связанных с организацией похорон платных услуг, используя оборудование и площади бюро.
«По мнению антимонопольной службы, такие действия содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции, поскольку привели к совмещению учреждением функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта», — отметили в УФАС.
В ведомстве уточнили, что государственные