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08:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинскому бюро судмедэкспертизы запретили оказывать платные услуги

В деятельности учреждения нашли признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Предупреждение о необходимости прекратить оказание платных ритуальных услуг в Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы выдано региональному министерству здравоохранения, сообщают в пресс-службе УФАС Челябинской области.

Антимонопольная служба установила, что с 2015 года сотрудники учреждения в рабочее время оказывали более 30 видов связанных с организацией похорон платных услуг, используя оборудование и площади бюро.

«По мнению антимонопольной службы, такие действия содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции, поскольку привели к совмещению учреждением функций органа власти и функций хозяйствующего субъекта», — отметили в УФАС.

В ведомстве уточнили, что государственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство судебных экспертиз. Осуществление какой-либо иной деятельности, помимо экспертной, законодательством не предусмотрено.

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