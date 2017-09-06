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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале от укусов клещей пострадало 29,5 тысяч человек

На Среднем Урале от укусов клещей пострадало более 29,5 тысяч человек. Показатель составил 713,8 на 100 тыс. населения, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года.

Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано более 5,2 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях Свердловской области, среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей — 713,8 на 100 тыс. населения. В Екатеринбурге зарегистрировано более 10,8 тыс. человек, пострадавших от присасывания клещей, показатель 760,3 на 100 тыс. населения.

При среднеобластном показателе пострадавших от присасывания клещей — 713,8 на 100 тыс. населения, регистрируются территории с превышением данного показателя на 30% и более. Среди них: Асбестовский, Рефтинский, Талицкий, Пышминский, Ачитский, Сысертский, Тугулымский, Бисертский, Артинский и Красноуфимский городские округа, а также Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Ирбитское муниципальное образование, Каменск-Уральский, Красноуфимск и Сухой Лог.

В настоящее время в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 285 человек, показатель — 6,88 на 100 тыс. населения, что на 17% ниже аналогичного периода прошлого года. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 742 человека, показатель — 17,91 на 100 тыс. населения. По состоянию на 4 сентября клещевой энцефалит подтвержден у 90 человек, клещевой иксодовый боррелиоз — у 580 человек.

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