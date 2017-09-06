На Среднем Урале от укусов клещей пострадало 29,5 тысяч человек

Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано более 5,2 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях Свердловской области, среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей — 713,8 на 100 тыс. населения. В Екатеринбурге зарегистрировано более 10,8 тыс. человек, пострадавших от присасывания клещей, показатель 760,3 на 100 тыс. населения.

При среднеобластном показателе пострадавших от присасывания клещей — 713,8 на 100 тыс. населения, регистрируются территории с превышением данного показателя на 30% и более. Среди них: Асбестовский, Рефтинский, Талицкий, Пышминский, Ачитский, Сысертский, Тугулымский, Бисертский, Артинский и Красноуфимский городские округа, а также Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, Ирбитское муниципальное образование, Каменск-Уральский, Красноуфимск и Сухой Лог.