На Среднем Урале от укусов клещей пострадало 29,5 тысяч человек
На Среднем Урале от укусов клещей пострадало более 29,5 тысяч человек. Показатель составил 713,8 на 100 тыс. населения, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года.
На Среднем Урале от укусов клещей пострадало более 29,5 тысяч человек. Показатель составил 713,8 на 100 тыс. населения, что на 14% выше аналогичного периода прошлого года.
Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано более 5,2 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2016 года.
Как сообщили Накануне.RU в
При среднеобластном показателе пострадавших от присасывания клещей — 713,8 на 100 тыс. населения, регистрируются территории с превышением данного показателя на 30% и более. Среди них: Асбестовский, Рефтинский, Талицкий, Пышминский, Ачитский, Сысертский, Тугулымский, Бисертский, Артинский и Красноуфимский городские округа, а также
В настоящее время в