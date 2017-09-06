В Свердловской области суд вынес приговор «борзому» директору предприятия за невыплату зарплаты
В Краснотурьинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы работнику.
В Краснотурьинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы работнику.
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Вектор».
Он признан виновным в совершении преступления (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
Установлено, что в период с 10 сентября 2015 года по 25 ноября 2015 года директор ООО «Вектор» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работнику предприятия.
Как сообщили Накануне.RU в
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину признал полностью, а также выплатил задолженность по заработной плате в полном объеме. Приговором суда директору ООО «Вектор» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил.