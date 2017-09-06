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08:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области суд вынес приговор «борзому» директору предприятия за невыплату зарплаты

В Краснотурьинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы работнику.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Вектор».

Он признан виновным в совершении преступления (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Установлено, что в период с 10 сентября 2015 года по 25 ноября 2015 года директор ООО «Вектор» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работнику предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в указанный период денежные средства ООО «Вектор» были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды общества, не связанные с оплатой труда и иных установленных законом выплат.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину признал полностью, а также выплатил задолженность по заработной плате в полном объеме. Приговором суда директору ООО «Вектор» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил.

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