В Свердловской области суд вынес приговор «борзому» директору предприятия за невыплату зарплаты

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Вектор».

Он признан виновным в совершении преступления (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Установлено, что в период с 10 сентября 2015 года по 25 ноября 2015 года директор ООО «Вектор» допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работнику предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в указанный период денежные средства ООО «Вектор» были израсходованы на производственные и непроизводственные нужды общества, не связанные с оплатой труда и иных установленных законом выплат.