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08:42 (мск), источник: Вести - Пермь

Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен

Во многом этому поспособствовала активность местных жителей.

Источник: Вести - Пермь

Решение принято, идут согласования. Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен и во многом этому поспособствовала активность местных жителей. Каким образом?

Строили своими руками заводчане. Бассейн и дом спорта в микрорайоне Владимирский появились еще в советское время. Сооружение давно в частной собственности. И по традиции — центральное место для занятий спортом в округе.

Здание дома спорта сгорело в ноябре 2016 года. Площадь пожара — 400 квадратных метров. Очевидцы слышали громкий хлопок. Причиной называлось замыкание электропроводки. Людей в здании на момент воспламенения не было. Очаг возгорания находился в районе гимнастического зала. Сильнее всего пострадали перекрытия, крыша рухнула.

Автором проекта восстановления сгоревшего здания стал пермяк Данил Оболонков. Сегодня, как будет выглядеть дом спорта, впервые демонстрируют местным жителям. Ранее к своему депутату они обращались постоянно — переживали, не откроют ли на этом месте какой-нибудь супермаркет.

И местные, и краевые власти поддерживают развитие спорта. Пермские депутаты готовы помогать социально-ответственному бизнесу. Выделять бюджетные деньги на сертификаты, которые и позволяют детям заниматься бесплатно в секциях и кружках Перми. К примеру, в «Каму», можно будет прийти на спортивную гимнастику, возможно, фитнес или баскетбол.

Реконструированное здание дома спорта обещают открыть уже к 1 сентября 2018 года.

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