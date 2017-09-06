В Челябинской области растет число заболевших клещевым энцефалитом

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, с начала сезона от укуса клещей пострадали 20 тысяч 496 южноуральцев, из них — 4722 ребёнка. За последнюю неделю пострадало 296 жителей.

В лабораториях области исследовано 6635 клещей, из них 2,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19,6% — возбудителями боррелиоза.

В Челябинской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Уже привито 12 тысяч 7768 жителей области, в том числе 80 тысяч 89 детей.