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09:49 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области растет число заболевших клещевым энцефалитом

В Челябинской области с начала сезона 47 человек заразились клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты. Клещевой боррелиоз перенесли 40 южноуральцев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, с начала сезона от укуса клещей пострадали 20 тысяч 496 южноуральцев, из них — 4722 ребёнка. За последнюю неделю пострадало 296 жителей.

В лабораториях области исследовано 6635 клещей, из них 2,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19,6% — возбудителями боррелиоза.

В Челябинской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Уже привито 12 тысяч 7768 жителей области, в том числе 80 тысяч 89 детей.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о необходимости проведения 1 раз в три года ревакцинирующей прививки. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

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