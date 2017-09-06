В Челябинской области растет число заболевших клещевым энцефалитом
В Челябинской области с начала сезона 47 человек заразились клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты. Клещевой боррелиоз перенесли 40 южноуральцев.
В Челябинской области с начала сезона 47 человек заразились клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты. Клещевой боррелиоз перенесли 40 южноуральцев.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В лабораториях области исследовано 6635 клещей, из них 2,9% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 19,6% — возбудителями боррелиоза.
В Челябинской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Уже привито 12 тысяч 7768 жителей области, в том числе 80 тысяч 89 детей.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о необходимости проведения 1 раз в три года ревакцинирующей прививки. Желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.