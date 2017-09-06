Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета
Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета. Об этом сообщила генеральный директор регионального Фонда Оксана Астахова.
Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета. Об этом сообщила генеральный директор регионального Фонда Оксана Астахова.
«Теперь такие красные квитанции будут доставляться собственникам, имеющим задолженность перед Фондом капитального ремонта, ежемесячно. Хочу напомнить, что в соответствии с Жилищным кодексом, собственникам, не своевременно направившим взносы на капремонт, начисляются пени за каждый день просрочки», — сообщила Астахова.
В Фонде напоминают, что тем, кто не в состоянии оплатить сразу всю сумму накопившегося долга, можно обратиться в абонентский отдел за оформлением рассрочки. Реструктуризация проводится на срок до одного года. Телефон для справок: +7 (4012) 994−993.