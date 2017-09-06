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10:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета

Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета. Об этом сообщила генеральный директор регионального Фонда Оксана Астахова.

Ярко-красные квитанции получат порядка 9 тысяч человек, задолжавших за капремонт в общей сложности 10,5 тысяч рублей. Таким образом чиновники хотят заострить внимание неплательщиков.

«Теперь такие красные квитанции будут доставляться собственникам, имеющим задолженность перед Фондом капитального ремонта, ежемесячно. Хочу напомнить, что в соответствии с Жилищным кодексом, собственникам, не своевременно направившим взносы на капремонт, начисляются пени за каждый день просрочки», — сообщила Астахова.

В Фонде напоминают, что тем, кто не в состоянии оплатить сразу всю сумму накопившегося долга, можно обратиться в абонентский отдел за оформлением рассрочки. Реструктуризация проводится на срок до одного года. Телефон для справок: +7 (4012) 994−993.

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