Фонд капремонта пришлет калининградским должникам квитанции красного цвета

Ярко-красные квитанции получат порядка 9 тысяч человек, задолжавших за капремонт в общей сложности 10,5 тысяч рублей. Таким образом чиновники хотят заострить внимание неплательщиков.

«Теперь такие красные квитанции будут доставляться собственникам, имеющим задолженность перед Фондом капитального ремонта, ежемесячно. Хочу напомнить, что в соответствии с Жилищным кодексом, собственникам, не своевременно направившим взносы на капремонт, начисляются пени за каждый день просрочки», — сообщила Астахова.