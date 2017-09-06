Завтра в Кишиневе будет приостановлена подача воды

Источник: Actualitati.md

В связи с ремонтными работами, воды не будет на Ботанике: Бул. Дачия, 42−52, включая дома с дробью; Ул. Индепенденцей, 54; Ул. Валя Кручий, 2, включая дома с дробью.

Из-за замены водомеров в этот же день с 09.00 до 16.00 подача воды будет приостановлена в следующих жилых домах: