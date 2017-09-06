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09:49 (мск), источник: Actualitati.md

Завтра в Кишиневе будет приостановлена подача воды

Жителей столицы предупреждают, что завтра, 7 сентября, с 9:00 до 17:00 в некоторых частях города будут наблюдаться проблемы с подачей воды.

Источник: Actualitati.md

В связи с ремонтными работами, воды не будет на Ботанике: Бул. Дачия, 42−52, включая дома с дробью; Ул. Индепенденцей, 54; Ул. Валя Кручий, 2, включая дома с дробью.

Из-за замены водомеров в этот же день с 09.00 до 16.00 подача воды будет приостановлена в следующих жилых домах:

Киевская, 8−16, включая дома с дробью; Московский проспект, 12, 18 20, включая дома с дробью; М. Костин, 13 17, включая дома с дробью; М. Басараб, 10, включая дома с дробью; П. Заднипру, 15, включая дома с дробью. Жителям рекомендуется запастись водой на время отключения.

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