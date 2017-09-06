Пятерых «отцов года» выбрали в Хабаровске

В ежегодном городском конкурсе «Отец года» участвуют мужчины, которые достойно воспитывают как минимум троих детей и при этом строят успешную карьеру или занимаются общественной деятельностью.

У «отца года» Артема Прокопенко, водителя-дальнобойщика, четверо детей. Он сотрудничает с волонтерским отрядом машиностроительного техникума, который проводит акции по уборке в микрорайонах и в квартирах одиноких ветеранов. Семья Прокопенко постоянно участвует в спортивных соревнованиях и культурных событиях, таких как «День воздушных шаров», «Семейные рекорды», «Семья Хабаровского края», «Мы — семья», «Папа, мама, я — спортивная семья!».

Военнослужащий Роман Немов — мастер спорта России по лыжным гонкам, тренер высшей категории. Он помогал с организацией и проведением разных соревнований, среди которых «Лыжня России» и «Волочаевские дни». Его старший сын Артем — кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, у среднего сына Алексея — третий юношеский разряд, а младшая дочь Николь в возрасте трех лет приняла участие в «Лыжне России», преодолев дистанцию в 500 метров.

Музыкант Сергей Трунин, отец троих детей, — создатель акустического музыкального проекта NO SUGAR. В собственной студии звукозаписи JAMstudio Трунин создает музыкальные подарки, гимны предприятий и учебных заведений. Его сыновья Константин и Семен участвуют в предметных олимпиадах и занимаются в театре песни «Гармония». Константину хорошо дается китайский язык, а Семен учится играть на фортепиано.

У директора хабаровского филиала ООО «Амурский бройлер» Романа Халемендика три дочери. Девочки занимаются в оркестре народных инструментов «Амурские ребята», студии развития и творчества «Вундеркинды». Старшая дочь Мария играет на народных инструментах, выступает на городских, краевых и всероссийских конкурсах. Семья участвует во всех событиях своего микрорайона Рыбак: строительстве снежных городков, конкурсах ландшафтного дизайна, субботниках и спортивных праздниках.

Служитель церкви Роман Алексеев воспитывает четверых детей. Он входит в общественный совет по вопросам семьи, женщин и детей при администрации города. Роман Алексеев участвовал в организации семинаров и конференций по вопросам семьи и брака, вместе с женой занимался добрачным консультированием пар, а также рассказывал студентам о здоровых отношениях между юношами и девушками.