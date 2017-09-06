Пелагея выступит с концертом на площади Ленина в Новосибирске

О выступлении Пелагеи на празднике в честь 80-летия Новосибирской области рассказал губернатор Владимир Городецкий на встрече с журналистами. В рамках праздничной программы в Новосибирском театре оперы и балета 15 сентября состоится торжественное собрание и концерт. Пелагея споет на площади Ленина на следующий день 16 сентября.

— Основная идея этого праздничного мероприятия и концерта — показать Новосибирскую область через рассказ о ее просторах, богатстве, о жителях сел и городов, которые внесли значительный вклад в развитие области. На концерте в НОВАТе споют большой сводный детский хор Новосибирской области и специальный гость — группа «Пелагея». Солистка — наша землячка. Она исполнит один или два номера, а специальный концерт состоится 16 сентября на одной из основных площадок на площади Ленина, — сказал глава региона.

Владимир Городецкий сообщил журналистам, что на торжественном собрании будут вручены высшие награды Новосибирской области — звание «Почетный гражданин Новосибирской области» трем нашим землякам.

Губернатор напомнил, что с 14.00 до 15.00 на площади перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета для гостей события будет установлена интерактивная видеостудия с внешним большим светодиодным экраном. Здесь каждый желающий может оставить в видеохронике поздравлений свое обращение и пожелание землякам.

В субботу 16 сентября запланированы праздничные уличные гулянья в Новосибирске. Концертные программы на открытых площадках города стартуют с 12.00.

— Все творческие коллективы 30-ти сельских районов будут выступать целый день на концертных площадках нашего города, — отметил губернатор.

Основная праздничная площадка состоится на площади Ленина и на улице Ленина. Между Краеведческим музеем и ТЦ «Аркада» будет установлена многоуровневая угловая сценическая площадка, а перед ней — зрительский партер на 500 гостей. Площадь оснастят трансляционными светодиодными экранами.

В течение дня там покажут художественные и документальные фильмы выдающихся деятелей кино Новосибирской области, концерт сводного детского хора «Моя Земля — моя Сибирь», концерт академического симфонического оркестра и лучших оперных солистов РФ.