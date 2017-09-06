В Омской области из-за инфекции закрыли детский сад
В Таре судебные приставы закрыли детский сад и вывели из эксплуатации водозаборные колонки на шести улицах.
В Таре судебные приставы закрыли детский сад и вывели из эксплуатации водозаборные колонки на шести улицах.
Роспотребнадзор в Таре через суд добился закрытия детского сада. По мнению надзорного ведомства, в детском саду № 12 нарушались
По аналогичному обращению Роспотребнадзора приставы приостановили на 30 суток работу водозаборных колонок на шести соседних с детским садом улицах. ООО «Вода», которое занимается эксплуатацией колонок, дано время на устранение нарушений. Тогда ограничения будут сняты.