В Омской области из-за инфекции закрыли детский сад

Роспотребнадзор в Таре через суд добился закрытия детского сада. По мнению надзорного ведомства, в детском саду № 12 нарушались санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, что могло привести к вспышке инфекции. 23 августа после получения судебными приставами исполнительного листа деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 30 суток. Вход в детский сад был опечатан. Все нарушения были устранены в кратчайшие сроки, и ограничения сняли.