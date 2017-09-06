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10:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области из-за инфекции закрыли детский сад

В Таре судебные приставы закрыли детский сад и вывели из эксплуатации водозаборные колонки на шести улицах.

Роспотребнадзор в Таре через суд добился закрытия детского сада. По мнению надзорного ведомства, в детском саду № 12 нарушались санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, что могло привести к вспышке инфекции. 23 августа после получения судебными приставами исполнительного листа деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на 30 суток. Вход в детский сад был опечатан. Все нарушения были устранены в кратчайшие сроки, и ограничения сняли.

По аналогичному обращению Роспотребнадзора приставы приостановили на 30 суток работу водозаборных колонок на шести соседних с детским садом улицах. ООО «Вода», которое занимается эксплуатацией колонок, дано время на устранение нарушений. Тогда ограничения будут сняты.

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