Три трамвайных маршрута закрыты в столице Башкирии из-за размыва путей
Ливень размыл трамвайные пути, ведущие к железнодорожному вокзалу.
Ливень размыл трамвайные пути, ведущие к железнодорожному вокзалу.
Три трамвайных маршрута — № 1, 7 и 10, конечной остановкой которых является железнодорожный вокзал, закрыты в Уфе с 5 сентября на неопределенный срок, об этом сообщает
К такой мере пришлось прибегнуть для устранения последствий ливня, прошедшего 4 сентября в Уфе. Специалистам служб необходимо восстановить земляное полотно, размытое водой. Проезд закрыт до устранения последствий непогоды. Точный срок на сайте мэрии не указан.
Городские службы приносят пассажирам электротранспорта (на железнодорожный вокзал можно добраться на одном его виде — трамвае) извинения за временные неудобства.
Напомним, 4 сентября в центральных районах Уфы за пару часов выпала двухмесячная норма осадков, что привело к разрушительным последствиям. Подтоплены учреждения и магазины, гаражи и дома, один дом залило до потолка, только неравнодушие соседа спасло хозяйку от гибели.