80% симферопольских школ готовы к отопительному сезону

Источник: РИА "Новости"

Она также отметила, что восемь образовательных учреждений до сих пор не получили лицензии из-за замечаний Роспотребнадзора. Горсовет Симферополя на внеочередной сессии 6 сентября рассмотрит вопрос о перераспределении средств на то, чтобы привести учебные заведения в соответствие с требованиями российского законодательства.

«Практически у 80% школ уже подписаны акты готовности к отопительному сезону, процесс продолжается. Также сегодня у нас внеочередная сессия горсовета, будут перераспределены бюджетные средства на работы, необходимые для получения лицензий для восьми школ. У нас есть срок до 1 сентября 2018 года, когда мы должны устранить все замечания Роспотребнадзора. По пожарной безопасности, видеонаблюдению — эти работы уже выполнены», — рассказала она.

Галина Александрова напомнила, что на сегодняшний день в городе работают 50 общеобразовательных заведений, 56 детсадов и пять учреждений дополнительного образования. Все они приступили к началу учебного года вовремя.