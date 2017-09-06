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10:14 (мск), источник: РИА Крым

80% симферопольских школ готовы к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости (Крым). Порядка 80% школ Симферополя готовы к отопительному сезону. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала и.о. главы администрации города Галина Александрова.

Источник: РИА "Новости"

Она также отметила, что восемь образовательных учреждений до сих пор не получили лицензии из-за замечаний Роспотребнадзора. Горсовет Симферополя на внеочередной сессии 6 сентября рассмотрит вопрос о перераспределении средств на то, чтобы привести учебные заведения в соответствие с требованиями российского законодательства.

«Практически у 80% школ уже подписаны акты готовности к отопительному сезону, процесс продолжается. Также сегодня у нас внеочередная сессия горсовета, будут перераспределены бюджетные средства на работы, необходимые для получения лицензий для восьми школ. У нас есть срок до 1 сентября 2018 года, когда мы должны устранить все замечания Роспотребнадзора. По пожарной безопасности, видеонаблюдению — эти работы уже выполнены», — рассказала она.

Галина Александрова напомнила, что на сегодняшний день в городе работают 50 общеобразовательных заведений, 56 детсадов и пять учреждений дополнительного образования. Все они приступили к началу учебного года вовремя.

«1 сентября мы встретили со 100% готовностью. Все школы Симферополя приступили к занятиям вовремя. Начало нового учебного года в 2017 году встретили свыше 5 тыс первоклассников, всего в школах города обучается более 42 тыс человек», — рассказала она.

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