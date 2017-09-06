В Северной столице отреставрируют «домик Шерлока Холмса»

На даче Гаусвальд (известном также, как «домик Шерлока Холмса») начались реставрационные работы.

Главная цель — максимальное сохранение аутентичности исторического здания.

Ранее на даче Гаусвальд были проведены первоочередные противоаварийные работы. Сейчас здесь производится установка конструкций по усилению и поддержке сруба, демонтаж и складирование черепицы в целях облегчения нагрузки на несущие конструкции.

Также укладывается временная кровля, проводится демонтаж линолеума и плитки советского времени, демонтаж аварийных участков конструкций перекрытия. На каждый деревянный элемент фасада прикрепляется маркер с номером, создается подробная схема маркировки.