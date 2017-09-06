В Северной столице отреставрируют «домик Шерлока Холмса»
Здание было построено в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина.
Здание было построено в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина.
На даче Гаусвальд (известном также, как «домик Шерлока Холмса») начались реставрационные работы.
Ранее на даче Гаусвальд были проведены первоочередные противоаварийные работы. Сейчас здесь производится установка конструкций по усилению и поддержке сруба, демонтаж и складирование черепицы в целях облегчения нагрузки на несущие конструкции.
Также укладывается временная кровля, проводится демонтаж линолеума и плитки советского времени, демонтаж аварийных участков конструкций перекрытия. На каждый деревянный элемент фасада прикрепляется маркер с номером, создается подробная схема маркировки.
Отметим, что особняк был построен в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина. Петербуржцам дача Гаусвальд знакома по легендарному фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».