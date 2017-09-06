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10:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Северной столице отреставрируют «домик Шерлока Холмса»

Здание было построено в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина.

На даче Гаусвальд (известном также, как «домик Шерлока Холмса») начались реставрационные работы.

Главная цель — максимальное сохранение аутентичности исторического здания.

Ранее на даче Гаусвальд были проведены первоочередные противоаварийные работы. Сейчас здесь производится установка конструкций по усилению и поддержке сруба, демонтаж и складирование черепицы в целях облегчения нагрузки на несущие конструкции.

Также укладывается временная кровля, проводится демонтаж линолеума и плитки советского времени, демонтаж аварийных участков конструкций перекрытия. На каждый деревянный элемент фасада прикрепляется маркер с номером, создается подробная схема маркировки.

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Отметим, что особняк был построен в 1898 году по проекту архитекторов Василия Шене и Владимира Чагина. Петербуржцам дача Гаусвальд знакома по легендарному фильму «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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