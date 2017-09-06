Памятник патрульному автомобилю появился в Хабаровском крае
Раритет в дар музею городской милиции передал автоколлекционер.
Раритет в дар музею городской милиции передал автоколлекционер.
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.
Легковой автомобиль начала 50-х годов в качестве памятника установили на постаменте рядом с отделом ГИБДД УМВД России по
Несмотря на то, что транспортному средству уже порядка 70 лет, оно выглядит достаточно презентабельно. Желтая окраска с синей полосой, проблесковый маячок и сирена — все в точности как с тогда, когда «Волга» стояла на страже правопорядка на дорогах Города юности. Именно такие автомобили в свое время были главными помощниками стражей правопорядка в борьбе с нарушителями правил дорожного движения.
Установка автомобиля на специальный постамент была организована совместно с председателем ветеранской организации и членом Общественного совета при УМВД России по г.
Начальник УМВД России по г.
Появление раритета возле здания городского Управления ГИБДД стало приятным событием для комсомольчан. Многие не упустили возможности сфотографироваться с новой достопримечательностью.