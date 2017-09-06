Памятник патрульному автомобилю появился в Хабаровском крае

Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia.

Легковой автомобиль начала 50-х годов в качестве памятника установили на постаменте рядом с отделом ГИБДД УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. Транспортное средство в дар музею городской милиции передал автоколлекционер и бывший сотрудник УВД Александр Цыганов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Несмотря на то, что транспортному средству уже порядка 70 лет, оно выглядит достаточно презентабельно. Желтая окраска с синей полосой, проблесковый маячок и сирена — все в точности как с тогда, когда «Волга» стояла на страже правопорядка на дорогах Города юности. Именно такие автомобили в свое время были главными помощниками стражей правопорядка в борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

Установка автомобиля на специальный постамент была организована совместно с председателем ветеранской организации и членом Общественного совета при УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре подполковником милиции в отставке Александром Мельниковым.

Начальник УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Евгений Грачёв назвал этот автомобиль символом связи поколений и данью уважения ветеранам органов внутренних дел.