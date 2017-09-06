В Уфе после трех недель поисков нашлась 32-летняя мама малолетнего ребенка
В Уфе нашлась пропавшая 32-летняя Алёна Некрасова. Об этом сообщила знакомая пропавшей, Эля.
В Уфе нашлась пропавшая 32-летняя Алёна Некрасова. Об этом сообщила знакомая пропавшей, Эля.
Напомним, 15 августа Алёна ушла из дома недалеко от стадиона «Гастелло», в ателье. Ее родители не стали писать заявление в полицию, между тем, дома у женщины остался малолетний сын.
«Она пришла домой сама, в конце прошлой недели. Где была — не говорит. Говорит, “решала свои проблемы”», — поделилась Эля.