В Красноярске отменили стажировки для выпускников медуниверситета
Такое решение связано с нехваткой кадров.
Такое решение связано с нехваткой кадров.
В Красноярском крае отменили двухгодичные стажировки для выпускников медицинского университета. Вчерашние студенты сразу после университета устроились работать в поликлиники. Такое решение министерство образования приняло в связи с острой нехваткой кадров.
Так, без профессиональной стажировки в красноярскую поликлинику в Покровке устроились 38 выпускников: 19 терапевтов, 16 педиатров и 3 стоматолога. По окончании университета начинающие медики проходили трехмесячные курсы. Они заменили два года обучения в интернатуре.
«Энергичные, активные и очень ответственные выпускники. За такой короткий срок нам удалось достичь полного взаимопонимания. Пока работа доставляет только радость», — рассказала телеканалу
Отмечается, что пока на молодых специалистов никаких жалоб не поступало. Всю работу они выполняют под контролем старших врачей.