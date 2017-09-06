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10:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске отменили стажировки для выпускников медуниверситета

Такое решение связано с нехваткой кадров.

В Красноярском крае отменили двухгодичные стажировки для выпускников медицинского университета. Вчерашние студенты сразу после университета устроились работать в поликлиники. Такое решение министерство образования приняло в связи с острой нехваткой кадров.

Так, без профессиональной стажировки в красноярскую поликлинику в Покровке устроились 38 выпускников: 19 терапевтов, 16 педиатров и 3 стоматолога. По окончании университета начинающие медики проходили трехмесячные курсы. Они заменили два года обучения в интернатуре.

«Энергичные, активные и очень ответственные выпускники. За такой короткий срок нам удалось достичь полного взаимопонимания. Пока работа доставляет только радость», — рассказала телеканалу СТС-Прима заведующая терапевтическим отделением Людмила Коршунова.

Отмечается, что пока на молодых специалистов никаких жалоб не поступало. Всю работу они выполняют под контролем старших врачей.

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