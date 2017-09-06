Новый ФОК откроется в Тулуне 15 сентября

Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, ФОК начнет работать с 15 сентября.
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тулуне имеет универсальный игровой зал 43×18 м, приспособленный для занятий разными видами спорта. Есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала, комната отдыха.
«В Иркутской области особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, в том числе развитию спортивной инфраструктуры. В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Нукутском районе, а также там отремонтировали стадион. В ближайшее время откроет двери ФОК в Тулуне, затем на очереди спорткомплексы в Нижнеудинске и Бодайбо», — отметил Илья Резник.
Как отметил министр спорта области, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Тулуне велось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость объекта составила более 75 млн рублей, из них из федерального бюджета было выделено 36,9 млн рублей, из областного — 34,02 млн рублей, из местного — 4,08 млн рублей.