Новый ФОК откроется в Тулуне 15 сентября

Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, ФОК начнет работать с 15 сентября.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тулуне имеет универсальный игровой зал 43×18 м, приспособленный для занятий разными видами спорта. Есть раздевалки, душевые, инвентарная комната, медицинский пункт, помещения для тренеров и администрации, подсобное помещение для персонала, комната отдыха.

«В Иркутской области особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, в том числе развитию спортивной инфраструктуры. В этом году мы уже открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Нукутском районе, а также там отремонтировали стадион. В ближайшее время откроет двери ФОК в Тулуне, затем на очереди спорткомплексы в Нижнеудинске и Бодайбо», — отметил Илья Резник.