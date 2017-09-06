На острове Русский состоялся благотворительный забег

Сегодня в забеге приняли участие представители администраций Владивостока и края, гости ВЭФ, спортсмены, в том числе титулованные, жители города. Открыл мероприятие министр спорта России Павел Колобков, который поблагодарил собравшихся за неравнодушие и пожелал всем удачи, а после сам присоединился к бегунам.