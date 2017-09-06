На острове Русский состоялся благотворительный забег
Собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.
Собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.
Сегодня в забеге приняли участие представители администраций Владивостока и края, гости ВЭФ, спортсмены, в том числе титулованные, жители города. Открыл мероприятие министр спорта России Павел Колобков, который поблагодарил собравшихся за неравнодушие и пожелал всем удачи, а после сам присоединился к бегунам.
Среди мужчин победителем забега на 1 километр стал Егор Маськин с результатом 3 минуты 28 секунд, а среди женщин — Алина Строкова с результатом 4 минуты 12 секунд. Дистанцию в 5 километров среди мужчинвыиграл Роман Исаев с результатом 16 минут 1 секунда, среди женщин — Дарья Степкова с результатом 19 минут 21 секунда.
Как отметили организаторы забега, собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.