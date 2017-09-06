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10:56 (мск), источник: VLADNEWS

На острове Русский состоялся благотворительный забег

Собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.

Сегодня в забеге приняли участие представители администраций Владивостока и края, гости ВЭФ, спортсмены, в том числе титулованные, жители города. Открыл мероприятие министр спорта России Павел Колобков, который поблагодарил собравшихся за неравнодушие и пожелал всем удачи, а после сам присоединился к бегунам.

Среди мужчин победителем забега на 1 километр стал Егор Маськин с результатом 3 минуты 28 секунд, а среди женщин — Алина Строкова с результатом 4 минуты 12 секунд. Дистанцию в 5 километров среди мужчинвыиграл Роман Исаев с результатом 16 минут 1 секунда, среди женщин — Дарья Степкова с результатом 19 минут 21 секунда.

Как отметили организаторы забега, собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.

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