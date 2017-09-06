Полярное сияние могут увидеть жители Иркутской области

Как рассказали учёные, во время вспышки на Солнце 5 сентября произошёл выброс заряженных частиц. Это облако направляется в сторону Земли и способно спровоцировать сильную геомагнитную бурю 7 сентября. Если она окажется достаточно высокого уровня, то полярное сияние можно будет наблюдать и в наших широтах.