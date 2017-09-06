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12:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Полярное сияние могут увидеть жители Иркутской области

Жители Иркутской области могут увидеть полярное сияние.

Как рассказали учёные, во время вспышки на Солнце 5 сентября произошёл выброс заряженных частиц. Это облако направляется в сторону Земли и способно спровоцировать сильную геомагнитную бурю 7 сентября. Если она окажется достаточно высокого уровня, то полярное сияние можно будет наблюдать и в наших широтах.

По словам директора астрономической обсерватории ИГУ Сергея Язева, такое бывает нечасто. В Иркутске сияние не будет таким ярким, как в Арктике, но отдельные элементы в виде зеленовато-красного свечения наблюдать можно.

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