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12:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три положительных результата показал тест на ВИЧ в Иркутске и Шелехове

ВИЧ нашли в Иркутске и Шелехове у трёх участников тестирования в День знаний.

Три положительных результата на ВИЧ у женщин в возрасте 38, 47 и 55 лет выявили в ходе тестирования, которое прошло 1 сентября 2017 года в мобильных пунктах медицинского освидетельствования в предместье Рабочем, на набережной Ангары у памятника Александру III в Иркутске и в рамках ярмарки здоровья в Шелехове. Тест также сдавали приезжие из Ангарска, Братска и Богучан. Как сообщает 6 сентября пресс-служба Иркутского областного центра СПИД, каждой из женщин на месте оказали психологическую помощь и рекомендовали обратиться в Центр СПИД для дополнительных исследований и уточнения диагноза. Всего в рамках акции свой ВИЧ-статус узнал 241 человек.

Профилактические акции в указанных точках провели врачи и специалисты по социальной работе Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с волонтёрами некоммерческих организаций. Они провели консультации и проинформировали по вопросам заболевания более 1,5 тыс. человек. Помимо экспресс-тестирования прохожие участвовали в беспроигрышной просветительской лотерее.

Справка

По данным Центра СПИД, ВИЧ в Иркутской области заражены более 35 тыс. человек. В среднем причиной каждых трёх новых заболеваний из четырёх становятся незащищённые сексуальные контакты. Часто ВИЧ-инфекцию обнаруживают у людей среднего возраста и старше.

Задача проводимых Центром СПИД акций — напомнить населению региона о важности защиты от вируса иммунодефицита. Выходя на улицы, врачи надеются затормозить дальнейший эпидемический процесс, а также помочь тем, кто ещё не знает о своей болезни, начать лечение своевременно. Терапия последних поколений, которая предоставляется пациентам бесплатно за счёт средств федерального и областного бюджета, подавляет деятельность ВИЧ в организме больного. Благодаря этому при достижении так называемой нулевой или неопределяемой вирусной нагрузки перестаёт быть источником вируса для окружающих. Параллельно с этим возвращается здоровье и появляется возможность родить абсолютно здоровых детей.

Получить информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8−800−350−22−99.

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