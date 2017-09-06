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11:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В день проведения «Кросса Нации-2017» в Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц

(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации-2017».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с проведением соревнований по ряду улиц столицы Татарстана ограничат движение транспортных средств. Соответствующее Постановление Исполкома города опубликовано в Сборнике документов МО Казани.

Так, с 7.00 до 14.00 ограничения будут введены по ул. Кремлевская набережная (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с ул. Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).

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