В день проведения «Кросса Нации-2017» в Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц

Так, с 7.00 до 14.00 ограничения будут введены по ул. Кремлевская набережная (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с ул. Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).