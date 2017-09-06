В день проведения «Кросса Нации-2017» в Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации-2017».
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). 16 сентября в Казани пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации-2017».
В связи с проведением соревнований по ряду улиц столицы Татарстана ограничат движение транспортных средств. Соответствующее Постановление Исполкома города опубликовано в Сборнике документов МО Казани.
Так, с 7.00 до 14.00 ограничения будут введены по ул. Кремлевская набережная (от ул. Декабристов до ул.