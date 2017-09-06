Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Поклонская выступила с новыми обвинениями в адрес «Матильды»
Путин ответил на планы Кадырова выступить против позиции России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
10:59 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Дожди с грозами прогнозируют синоптики на Кубани 6 и 7 сентября

Краснодар, 6 сентября, KrasnodarMedia. Синоптики 6 и 7 сентября прогнозируют на Кубани кратковременные дожди с грозами.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 756 мм рт. ст. 0 м/с

При этом температура воздуха будет достаточно высокой: в Краснодаре — до 28 выше нуля, по краю 28−32 выше нуля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

Днем 6 сентября в Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с днем до 14 м/с. Температура воздуха днем 26−28°.

В Краснодарском крае 6 сентября местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха днем 23−28°, по востоку местами до 32°.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами юго-восточный, южный 6−11 м/с порывы 12−17 м/с днем местами до 20 м/с. Температура воздуха днем 23−28°.

7 сентября в первой половине дня в большинстве районов края также пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 11−16°, на Азовском побережье 13−18°; днем 21−26°.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Здания, похожие на людей (фото)
9 простых способов скрыть недостатки интерьера
В России ужесточат санкции за долги за свет
В России ужесточили правила противопожарной безопасности
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь