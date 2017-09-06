Дожди с грозами прогнозируют синоптики на Кубани 6 и 7 сентября
Краснодар, 6 сентября, KrasnodarMedia. Синоптики 6 и 7 сентября прогнозируют на Кубани кратковременные дожди с грозами.
Краснодар, 6 сентября, KrasnodarMedia. Синоптики 6 и 7 сентября прогнозируют на Кубани кратковременные дожди с грозами.
При этом температура воздуха будет достаточно высокой: в Краснодаре — до 28 выше нуля, по краю 28−32 выше нуля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.
Днем 6 сентября в Краснодаре кратковременный дождь. Ветер
В Краснодарском крае 6 сентября местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер
7 сентября в первой половине дня в большинстве районов края также пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западный,