Дожди с грозами прогнозируют синоптики на Кубани 6 и 7 сентября

При этом температура воздуха будет достаточно высокой: в Краснодаре — до 28 выше нуля, по краю 28−32 выше нуля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

Днем 6 сентября в Краснодаре кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с днем до 14 м/с. Температура воздуха днем 26−28°.

В Краснодарском крае 6 сентября местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с местами порывы 13−18 м/с. Температура воздуха днем 23−28°, по востоку местами до 32°.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами юго-восточный, южный 6−11 м/с порывы 12−17 м/с днем местами до 20 м/с. Температура воздуха днем 23−28°.