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11:06 (мск), источник: РИА Новости

Выступивший перед Путиным школьник пообещал работать на благо авиации

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Старшеклассник из города Гурьевска Калининградской области Сергей Горобец, выступивший перед российским президентом с проектом по оснащению двигателя пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом, рассказал РИА Новости, что намерен связать свое будущее с авиацией.

Источник: РИА Новости

В понедельник на форуме «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, где собралась талантливая молодежь со всей страны, школьник озвучил президенту Владимиру Путину свой проект по оснащению двигателя нового пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом — жидким природным газом и жидким водородом. Путин отметил, что для самой большой по территории страны в мире, которой является Россия, авиация — один из безусловных приоритетов.

«Накануне форума у нас был своеобразный конкурс перед региональным министром образования, мой проект прошел. Когда выступал перед президентом, конечно, очень нервничал. Думаю, даже на трансляции было видно, поэтому на другие проекты особо внимания не обращал. Но мне показалось, что президенту интересны экономические вопросы, и мой проект — это модернизация отечественной авиации», — рассказал Горобец.

Сергей учится в обычном классе обычной гурьевской школы, но во внеклассное время реализует свои инженерные интересы в открывшемся недавно калининградском технопарке «Кванториум», занимается по углубленному модулю IT-технологии. Он признался, что любовь к авиации была у него с детства, но тогда она проявлялась в основном в коллекционировании. Поскольку у него в семье ни инженеров, ни авиаторов не было, о самолетах и устройстве двигателей узнавал из энциклопедий.

После выступления на форуме молодого ученого заметили в госкорпорации «Ростех». Генеральный конструктор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), которая входит в «Ростех», Юрий Шмотин, пообещал включить Сергея в состав рабочей проектной группы по разработке двигателей на альтернативных видах топлива. Кроме того, старшеклассника пригласили на экскурсию на авиазавод, принять участие в первом полете самолета МС-21 с двигателем, разработкой которого и занимается школьник. Но главное — ему предложили обучение по целевой программе в одном из восьми профильных вузов на выбор.

«Сертификат на обучение пока в руках не держал, но я по прямой трансляции слушал Шмотина Юрия Николаевича, генерального конструктора ОДК. Он сказал, что хотел бы увидеться, пригласил меня в Москву, на предприятия в Рыбинск и в Пермь, в первый полет самолета МС-21 с двигателем ПД-14. Как мне сегодня сказали в “Ростехе”, ориентировочная дата первого полета МС-21 пока засекречена», — сказал молодой ученый.

Сергей признался, что если есть выбор, то сам хотел бы продолжить обучение в стенах Московского государственного технического университета имени Баумана и дальше работать по направлению разработки двигателей с альтернативным видом топлива.

«План на ближайшее время такой: заканчиваю школу, сдаю экзамены, поступаю в “бауманку”, у меня проживание, стипендия “Ростеха” и в планах — работа в “Ростехе”. Они, как говорится, взяли меня на карандаш», — добавил школьник.

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