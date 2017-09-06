За железнодорожными переездами в Калининграде усилят контроль

Специалисты обследуют 175 железнодорожных переездов: особое внимание будет уделено обеспечению условий видимости, состоянию проезжей части и дорожных знаков на подъездах к железнодорожным переездам, состоянию резинокордовых настилов и систем сигнализации.

«В ходе месячника специалисты Калининградской железной дороги совместно с инспекторами ГИБДД проведут рейды по контролю за соблюдением водителями правил проезда переездов», — сообщили в КЖД.

Напомним, что с начала 2017 года произошло три ДТП на железнодорожных переездах (в прошлом году — шесть), во всех случая причиной стало нарушение водителями правил дорожного движения.