МЧС отчиталось о выплатах пострадавшим от наводнения в Приморье

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день уже более 80% людей получили материальную помощь, и сейчас организована адресная конкретная поддержка людям, которые по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия», — сказал министр.

По его словам, все службы Приморского карая при поддержке соответствующих подразделений МЧС продолжают адресную помощь пострадавшим от ЧС.

«Во всех пострадавших населенных пунктах работают сводные бригады, которые оказывают помощь каждому подворью, а также помогают восстанавливать всю инфраструктуру — дороги, дамбы и другие инженерные сооружения», — отметил Пучков.

В августе в результате продолжительных дождей в ряде населенных пунктов края произошло подтопление около 2,2 тысячи домов, в которых проживают более 15,5 тысяч человек, а также придомовых территорий и 12 социальных объектов.