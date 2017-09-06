Антисанитарию и просрочку нашли в школьном лагере на Южном Урале
Прокуратура Чесменского района завела дело на директора лагеря с дневным пребыванием детей при Редутовской школе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Прокуратура Чесменского района завела дело на директора лагеря с дневным пребыванием детей при Редутовской школе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Нанеся визит в лагерь совместно со специалистами Роспотребнадзора, сотрудники ведомства нашли массу нарушений санитарных норм: работники столовой плохо мыли посуду, кормили детей продуктами с истекшим сроком годности, да и сами не соблюдали правила гигиены. Кроме этого, журнал бракеража пищевых продуктов работники столовой также вели с нарушениями.
Руководитель лагеря оштрафован на 5100 рублей.