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10:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Антисанитарию и просрочку нашли в школьном лагере на Южном Урале

Прокуратура Чесменского района завела дело на директора лагеря с дневным пребыванием детей при Редутовской школе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Нанеся визит в лагерь совместно со специалистами Роспотребнадзора, сотрудники ведомства нашли массу нарушений санитарных норм: работники столовой плохо мыли посуду, кормили детей продуктами с истекшим сроком годности, да и сами не соблюдали правила гигиены. Кроме этого, журнал бракеража пищевых продуктов работники столовой также вели с нарушениями.

Руководитель лагеря оштрафован на 5100 рублей.

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