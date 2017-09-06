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10:56 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусов

Температура ниже ноля градусов установится в низинах на поверхности почвы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 756 мм рт. ст. 0 м/с

Заморозки до -2 градусов ожидаются на поверхности почвы в низинах на территории Челябинской области в ночь на 7 сентября, сообщают в челябинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в регионе будет переменная облачность преимущественно без осадков. В областном центре в ночные часы температура воздуха опустится до +5 градусов.

Днём 7 сентября в Челябинской области прогнозируют до +19, в Челябинске — до +17 градусов.

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