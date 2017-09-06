Южноуральцев предупредили о ночных заморозках до -2 градусов

Заморозки до -2 градусов ожидаются на поверхности почвы в низинах на территории Челябинской области в ночь на 7 сентября, сообщают в челябинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в регионе будет переменная облачность преимущественно без осадков. В областном центре в ночные часы температура воздуха опустится до +5 градусов.