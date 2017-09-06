Четыре филиала «Свидетелей Иеговы» в Воронежской области будут закрыты

Источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области четыре филиала религиозной организации «Свидетелей Иеговы» попали в «чёрный список» закона «О противодействии экстремистской деятельности». Сегодня, 6 сентября, соответствующий документ опубликовала «Российская газета».

В апреле этого года Верховный суд РФ признал главную организацию «Свидетелей Иеговы» экстремистской. Однако руководство «общины» с этим не согласилось и подало апелляцию.

В середине июля её отклонили. Теперь «головной офис» и его региональные подразделения пополнили перечень объединений и некоммерческих организаций, которые должны прекратить свою работу.

Согласно опубликованному документу, всего у «Свидетелей Иеговы» почти 400 филиалов по всей стране. И среди них четыре находятся в Воронежской области: в самом областном центре, в Борисоглебске, Калаче и Лискинском районе.