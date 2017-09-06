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11:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Лишь ННГУ им. Лобачевского из нижегородских вузов вошел в рейтинг ведущих университетов THE World University Rankings 2017/2018

Как говорится на сайте рейтинга, ННГУ им. Н. И. Лобачевского в общем рейтинге занял позицию 801+.

Источник: РИА "Новости"

Среди российских вузов ННГУ занял 15 место, таким образом, опустившись на две позиции. Напомним, в прошлом году он занимал 13 строчку.

Всего в списке лучших вузов мира значатся более 1,1 тыс. вузов из 79 стран мира, в том числе 27 российских вуза. Лидером среди российских вузов традиционно оказался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который также сдал позиции и занял 194 место против 188 в прошлом году.

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Лобачевского вошёл в список лучших вузов Европы.

Кроме того, четыре нижегородских вуза представлены в международном рейтинге ARES-2017.

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