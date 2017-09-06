Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в скандал
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Выявлен новый вид мошенничества, связанный с арендой машин
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
11:10 (мск), источник: Моя Планета

Швейцарские кондитеры создали новый вид шоколада

Швейцарские кондитеры заявили, что впервые за 80 лет создали новый, четвертый вид шоколада, наряду с черным, белым и молочным, и назвали его рубиновым.

Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут заверяет, что для создания новинки использовались рубиновые какао-бобы, изучавшиеся специалистами несколько лет. Именно они придают шоколаду «ягодный вкус и сочность». При этом сами ягоды, по словам создателей, в шоколад не добавлялись, а его аромат и цвет полностью натуральны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новый шоколад, получивший название Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого шоколада, пишет The Independent.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кондитеры говорят, что новый шоколад представляет собой «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и не сладкий».

«Рубиновый шоколад … освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не понимаете, что едите шоколад», — заявил эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее ученые из Сиэтла заявили, что совершили открытие, которое поможет улучшить качество шоколада и кофе и разнообразить их вкусы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ученые обнаружили 15 новых внеземных сигналов
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
В России ужесточат санкции за долги за свет
Тарифы на капремонт в Петербурге в 2018 году останутся прежними
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь