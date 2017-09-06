Швейцарские кондитеры создали новый вид шоколада
Швейцарские кондитеры заявили, что впервые за 80 лет создали новый, четвертый вид шоколада, наряду с черным, белым и молочным, и назвали его рубиновым.
Швейцарские кондитеры заявили, что впервые за 80 лет создали новый, четвертый вид шоколада, наряду с черным, белым и молочным, и назвали его рубиновым.
Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут заверяет, что для создания новинки использовались рубиновые
Кондитеры говорят, что новый шоколад представляет собой «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и не сладкий».
«Рубиновый шоколад … освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не понимаете, что едите шоколад», — заявил эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.
Ранее ученые из Сиэтла заявили, что совершили открытие, которое поможет улучшить качество шоколада и кофе и разнообразить их вкусы.