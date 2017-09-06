Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жалко просто: сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
10 государств, не признанных ни одной страной в мире (фото)
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина об иске к США
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Трамп бил по России, а ударил по Украине
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
Фанаты сравнили Ольгу Кабо в бикини с Афродитой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
11Солнечное затмение над США
11:30 (мск), источник: Деловое сообщество

Сильнейший ливень прогнозируется в Ростове вечером 6 сентября

Начиная с 18 часов 6 сентября и до 3 утра 7 сентября Ростов-на-Дону окажется под ударом стихии.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 756 мм рт. ст. 0 м/с

Как сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе выпадет месячная норма осадков — около 45 мм. Кроме Ростова, под ударом непогоды окажется Краснодар и даже Сочи.

«В среду Юг России будет атакован волновым холодным атмосферным фронтом», — сообщил он на своей странице в социальной сети. В связи с сильнейшим ливнем в донской столице прогнозируются катастрофические подтопления. Как сообщает Росгидромет, в среду днем, а также ночью и утром 7 сентября в регионе ожидаются отдельные сильные дожди.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Как сэкономить на ремонте автомобиля? 5 советов
В Ростове отправили в отставку руководителя региональной службы по тарифам
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Медицинские карты россиян будут хранить по принципу блокчейна
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
Россия предложила партнерам из КНР приватизировать «Совкомфлот»
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео В сети появилось видео со съемок пилотного выпуска нового проекта, ориентированного на женскую аудиторию
Недвижимость
Москва согласовала застройку «золотого острова»
Названы курорты с самым дешевым жильем
В Москве открыли новый шоу-рум по реновации
Отделка как элемент декора: 11 идей для вашего дома
Леди
В моду вошли странные брови со стразами, пайетками и цепями (фото) Вся правда об осенней моде на форму, цвет и дизайн бровей — в инстаграм-аккаунтах профессиональных визажистов.
Дети
5-летняя сибирячка стала лучшей детской моделью в мире Кате Турсуковой достался СуперГран-При престижного международного конкурса «Детская профессиональная модель мира».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь