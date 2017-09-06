Сильнейший ливень прогнозируется в Ростове вечером 6 сентября

Как сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе выпадет месячная норма осадков — около 45 мм. Кроме Ростова, под ударом непогоды окажется Краснодар и даже Сочи.

«В среду Юг России будет атакован волновым холодным атмосферным фронтом», — сообщил он на своей странице в социальной сети. В связи с сильнейшим ливнем в донской столице прогнозируются катастрофические подтопления. Как сообщает Росгидромет, в среду днем, а также ночью и утром 7 сентября в регионе ожидаются отдельные сильные дожди.