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11:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Эксперт: Крейсер «Михаил Кутузов» без срочного ремонта может затонуть в Новороссийске

Крейсер-музей «Михаил Кутузов» без проведения срочного ремонта может не выдержать стоянку в Новороссийске.

По словам военного эксперта, даже перевод судна к месту докования может привести к непредсказуемым последствиям.

«Если говорить про реализацию идеи перевода крейсера “Михаил Кутузов” в ремонт из Новороссийска в Севастополь с последующей его там стоянкой, с которой выступила инициативная группа ветеранов ВМФ, она без надлежащей подготовки может быть чревата катастрофой», — заявил он, отметив, что полноценный ремонт корабля могут сделать только в Севастополе.

В доки керченского завода «Залив» корабль по осадке не пройдет, а ремонт силами предприятий региона маловероятен. По словам эксперта, судно, которое должно доковаться раз в три года, 17 лет не становилось в док, и в первую очередь необходимо получить оценку технического состояния крейсера.

«Известно, что крейсера проекта 68-бис тонут при заполнении водой трех смежных отсеков. Состояние кормовой части “Михаила Кутузова” оценивается специалистами как критическое. При переходе может возникнуть лавинно нарастающая аварийная ситуация, чреватая большими проблемами для экипажа», — предупредил он.

Военный эксперт настаивает на том, что перед переходом на ремонт в Севастополь крейсер нужно поставить в док.

«Тем более, что пока в Новороссийске имеется плавучий док ПД-190, который могут отправить на север под ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера “Адмирал флота Советского союза Кузнецов”», — аргументировал он.

Подготовка крейсера к переходу может стоить минимум 100 млн рублей, при этом спасательная операция обойдется еще дороже, а если корабль утонет у причала в Новороссийске, то это может привести к чрезвычайной ситуации. Эксперт сообщил, что данных о намерениях отремонтировать корабль, который находится в ведении Центрального военно-морского музея, нет.

«Черноморский флот и Главкомат ВМФ сейчас не имеют к крейсеру никакого отношения, а спасательную операцию в случае необходимости придется проводить им», — цитирует эксперта «Интерфакс».

Крейсер «Михаил Кутузов» вошел в состав Черноморского флота в 1955 году, из боевого состава его вывели в 1998-м. В 2002 году корабль прибыл в Новороссийск, и на его борту открыли филиал Музея Черноморского флота.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году на корабле провели реконструкцию.

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