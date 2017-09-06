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11:30 (мск), источник: СуперОмск

Омичам осталось ездить по Юбилейному мосту меньше месяца

Замглавы департамента транспорта Вадим Кормилец анонсировал, когда закроют движение по Юбилейному мосту, на котором начнется капремонт.

Источник: Reuters

«Планируется закрыть Юбилейный мост для движения транспорта в первых числах октября. К этому времени дорожники закончат ремонтировать улицы, чтобы к закрытию мост после ремонта эти объекты смогли выдержать активное воздействие автотранспорта», — заявил Кормилец.

Так, сейчас в ночное время суток ведется ремонт на центральных дорогах — всего приведут в порядок участки 13 улиц, по которым автомобилисты впоследствии смогут объезжать недоступный для них Юбилейный мост. Таким образом, по предположению властей, удастся минимизировать пробки в центре города. Список ремонтируемых улиц можно посмотреть здесь. На их ремонт было отведено 37 млн рублей.

Как ранее сообщал «СуперОмск», подрядчика для капремонта Юбилейного моста определят на следующей неделе. Стоимость работ составит 338 млн рублей.

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