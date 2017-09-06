Омичам осталось ездить по Юбилейному мосту меньше месяца

«Планируется закрыть Юбилейный мост для движения транспорта в первых числах октября. К этому времени дорожники закончат ремонтировать улицы, чтобы к закрытию мост после ремонта эти объекты смогли выдержать активное воздействие автотранспорта», — заявил Кормилец.

Так, сейчас в ночное время суток ведется ремонт на центральных дорогах — всего приведут в порядок участки 13 улиц, по которым автомобилисты впоследствии смогут объезжать недоступный для них Юбилейный мост. Таким образом, по предположению властей, удастся минимизировать пробки в центре города. Список ремонтируемых улиц можно посмотреть здесь. На их ремонт было отведено 37 млн рублей.