Рустэм Хамитов вручил Радику Юльякшину удостоверение Заслуженного артиста
Исполнитель поблагодарил Главу Башкирии за признание творчества.
Исполнитель поблагодарил Главу Башкирии за признание творчества.
Сегодня, 6 сентября, Рустэм Хамитов вручил Радику Юльякшину удостоверение Заслуженного артиста Башкирии, — сообщает телеканал БСТ.
Напомним, что решение присвоении артисту почетного звания приняли еще в прошлом месяце. Но само награждение случилось только сегодня.
В ответном слове Радик поблагодарил Главу республики на башкирском языке. Он заявил, что находится только в начале своего творческого пути.
Кроме Юльякшина почетные награды вручили еще 56 жителям Башкирии. Среди них оказались спортсмены, журналисты, учителя и врачи.