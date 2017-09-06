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11:37 (мск), источник: Informburo.kz

Рост онкобольных в Казахстане связали со сбросом промышленных отходов

Значительное число заболеваний рака лёгких приходится на Карагандинскую области и город Усть-Каменогорск.

Источник: Informburo.kz

Депутат Мажилиса Артур Платонов отмечает, что в регионах его избиратели регулярно поднимают вопросы экологических проблем. И это неслучайно. По словам депутата, в Казахстане ежедневно регистрируется около ста новых случаев злокачественных новообразований.

Растёт количество онкобольных и в городе Алматы, где, «в сравнении с 2016 годом в 2017 году показатель смертности вырос почти на 13%».

«Очень значительное число заболеваний рака лёгких в Карагандинской области и городе Усть-Каменогорск, в которых находятся предприятия тяжёлой промышленности: металлургический завод, цинковый комбинат, другие объекты, производят сбросы промышленных отходов, содержащих большое количество фосфора, в сточные воды. На горно-металлургических производствах накопилось более полутора миллиардов тонн промышленных отходов. Из 476 полигонов, на которых хранятся твёрдые бытовые отходы, 86 не соответствуют экологическим и санитарным стандартам», — сказал Артур Платонов, озвучивая депутатский запрос премьер-министру.

Говоря о складировании вредных веществ в масштабе страны, он сообщил, что фактически 80% отходов приходится на Восточный Казахстан. Благодаря инициативе общественности города при поддержке акимата области и города с 2011 года действует Центр экологической безопасности, консолидирующий усилия всех государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей среды. Опыт данного Центра перенимают в Мангистауской и Актюбинской областях.

За свою деятельность Центр выявил не только пробелы в сфере природоохранного законодательства в части загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и водоотведения, отходов производства и потребления, радиационной безопасности, но и проблемы, касающиеся устаревших нормативных документов.

«К примеру, государственный мониторинг атмосферного воздуха населённых пунктов осуществляется уполномоченным органом — РГП “Казгидромет”, которое использует в работе регламентирующий документ, утверждённый еще в 1989 году, почти 30-летней давности. Некоторые требования экологического законодательства к предприятиям невыполнимы с технологической точки зрения, так как отдельные нормативы предельно допустимых концентраций вредных выбросов (ПДК) были приняты ещё во времена бывшего Союза. Между тем, все нормы ПДК должны быть научно обоснованы, в том числе и с точки зрения возможности их достижения», — отмечает Артур Платонов.

Он предлагает усилить ответственность местных исполнительных и представительных органов за состояние окружающей среды и её сохранение в регионе. Ведь именно они «формируют местный бюджет, и, как правило, при рассмотрении проекта местного бюджета вопросы экологии относят к неприоритетным или вообще не учитывают».

«Всё вышеизложенное — только часть проблем. Прошу Вас, Бакытжан Абдирович, рассмотреть возможность создания государственными уполномоченными и местными исполнительными органами межведомственной комиссии или рабочей группы, включая экспертов и учёных с целью глубокого изучения и анализа накопившихся вопросов», — заключил спикер.

По словам жителей Атырау, в городе нечем дышать из-за зловония. После их жалоб с 19 по 22 августа местные экологи проверили промышленные зоны города, после чего заявили, что концентрация углеводородов в воздухе не превышает допустимые нормы. Атыраусцы не верят результатам проверки и обратились с жалобой в областной департамент экологии и природоохранную прокуратуру. В регионе считают, что источником зловония в городе является Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

На территории Атырауской области расположены 12 крупных предприятий по добыче нефти и газа. В городе, кроме станции АНПЗ и трёх станций экологической службы «Казгидромета», работают ещё девять станций по контролю чистоты воздуха, принадлежащие компании North Caspian Operating Company (NCOC). Однако последние девять станций вышли из строя в связи с хакерскими атаками.

Зловоние также является острой проблемой Актюбинской области. Замглавы региона Кайрат Бекенов признался, что плохо переносит зловонный запах в Актобе.

В прошлом году сообщалось, что зловонный запах в жаркую погоду для жителей областного центра Восточного Казахстана — обыденное дело для жителей Усть-Каменогорска. Горожане уверены, что смрадным ароматом веет с местных очистных сооружений.

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