Рост онкобольных в Казахстане связали со сбросом промышленных отходов
Значительное число заболеваний рака лёгких приходится на Карагандинскую области и город
Значительное число заболеваний рака лёгких приходится на Карагандинскую области и город
Депутат Мажилиса Артур Платонов отмечает, что в регионах его избиратели регулярно поднимают вопросы экологических проблем. И это неслучайно. По словам депутата, в Казахстане ежедневно регистрируется около ста новых случаев злокачественных новообразований.
Растёт количество онкобольных и в городе Алматы, где, «в сравнении с 2016 годом в 2017 году показатель смертности вырос почти на 13%».
«Очень значительное число заболеваний рака лёгких в Карагандинской области и городе
Говоря о складировании вредных веществ в масштабе страны, он сообщил, что фактически 80% отходов приходится на Восточный Казахстан. Благодаря инициативе общественности города при поддержке акимата области и города с 2011 года действует Центр экологической безопасности, консолидирующий усилия всех государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей среды. Опыт данного Центра перенимают в Мангистауской и Актюбинской областях.
За свою деятельность Центр выявил не только пробелы в сфере природоохранного законодательства в части загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов и водоотведения, отходов производства и потребления, радиационной безопасности, но и проблемы, касающиеся устаревших нормативных документов.
«К примеру, государственный мониторинг атмосферного воздуха населённых пунктов осуществляется уполномоченным органом — РГП “Казгидромет”, которое использует в работе регламентирующий документ, утверждённый еще в 1989 году, почти 30-летней давности. Некоторые требования экологического законодательства к предприятиям невыполнимы с технологической точки зрения, так как отдельные нормативы предельно допустимых концентраций вредных выбросов (ПДК) были приняты ещё во времена бывшего Союза. Между тем, все нормы ПДК должны быть научно обоснованы, в том числе и с точки зрения возможности их достижения», — отмечает Артур Платонов.
Он предлагает усилить ответственность местных исполнительных и представительных органов за состояние окружающей среды и её сохранение в регионе. Ведь именно они «формируют местный бюджет, и, как правило, при рассмотрении проекта местного бюджета вопросы экологии относят к неприоритетным или вообще не учитывают».
«Всё вышеизложенное — только часть проблем. Прошу Вас, Бакытжан Абдирович, рассмотреть возможность создания государственными уполномоченными и местными исполнительными органами межведомственной комиссии или рабочей группы, включая экспертов и учёных с целью глубокого изучения и анализа накопившихся вопросов», — заключил спикер.
По словам жителей Атырау, в городе нечем дышать
На территории Атырауской области расположены 12 крупных предприятий по добыче нефти и газа. В городе, кроме станции АНПЗ и трёх станций экологической службы «Казгидромета», работают ещё девять станций по контролю чистоты воздуха, принадлежащие компании North Caspian Operating Company (NCOC). Однако последние девять станций вышли из строя в связи с хакерскими атаками.
Зловоние также является острой проблемой Актюбинской области. Замглавы региона Кайрат Бекенов признался, что плохо переносит зловонный запах в Актобе.
В прошлом году сообщалось, что зловонный запах в жаркую погоду для жителей областного центра Восточного Казахстана — обыденное дело для жителей