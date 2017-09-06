Названа продлевающая жизнь диета

Основную часть калорий кетодиеты составляют не традиционные углеводы, а жиры и белки. Это приводит к тому, что мышцы и клетки мозга начинают работать в режиме «сбережения энергии», используя в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны. В результате мышцы становятся более выносливыми, а мозг медленнее стареет.

Эффективность диеты решили проверить сразу две группы специалистов. Результаты своей работы они описали в журнале Cell Metabolism.

Первые ученые выяснили, что кетодиета способна оказать сильное влияние на память и работу мозга в старости. «У пожилых мышей, питавшихся подобным образом, была более крепкая память, чем у молодых собратьев на обычной диете. Это действительно удивительное открытие», — рассказывает Эрик Вердин из университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Вторая группа ученых из университета Калифорнии в Дэвисе также при помощи мышей доказала, что кетоновая диета снижает вероятность смерти в средние годы, однако не повышает максимальную продолжительность жизни. Одновременное ученые заметили, что грызуны на кетодиете лучше запоминали расположение выхода из лабиринта и быстрее решали связанные с памятью задачи, чем их сородичи на обычной диете.