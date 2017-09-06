Массово пародирующие «Игру престолов» коты превратились в мем

Чтобы сделать своих питомцев максимально похожими на главу дома Тирелл, пользователи сети не постеснялись использовать все, что попалось им под руку. Так, в ход пошли шторы, кепки, мусорные бачки и даже ломтики хлеба.

Не забыли пользователи Twitter и про финальную фразу героини сериала, которую та произнесла перед смертью. «Скажи Серсее. Я хочу, чтобы она знала, что это я», — гласит подпись под каждой публикацией.

Некоторые решили не использовать реквизит, а довериться фотошопу и полностью превратить котов в «Королеву шипов».