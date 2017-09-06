Тренд на зеленые изгороди планируют создать в Краснодаре
На месте сдвинутого забора на улице Красной в качестве пилотного проекта появится первое «зеленое» заграждение.
На месте сдвинутого забора на улице Красной в качестве пилотного проекта появится первое «зеленое» заграждение.
Краснодарцы активно обсуждают недавний перенос забора, который стоит на улице Красной на участке между Пашковской и Длинной вот уже более 20 лет. За забором — проблемный участок земли, с которым не могут справиться уже несколько застройщиков.
Как написал в своем аккаунте в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, Евгений Первышов планирует ввести тренд на зеленые изгороди: «Передвинуть забор — мало. Пора наводить красоту и озеленять территорию. В том числе заложить пример, а лучше тренд на зеленые изгороди».