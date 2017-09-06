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12:13 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Тренд на зеленые изгороди планируют создать в Краснодаре

На месте сдвинутого забора на улице Красной в качестве пилотного проекта появится первое «зеленое» заграждение.

Краснодарцы активно обсуждают недавний перенос забора, который стоит на улице Красной на участке между Пашковской и Длинной вот уже более 20 лет. За забором — проблемный участок земли, с которым не могут справиться уже несколько застройщиков.

Как написал в своем аккаунте в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, Евгений Первышов планирует ввести тренд на зеленые изгороди: «Передвинуть забор — мало. Пора наводить красоту и озеленять территорию. В том числе заложить пример, а лучше тренд на зеленые изгороди».

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