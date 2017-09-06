Парковку в Воронежском центральном парке запретили на неделю

Седьмой фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет в Воронежском центральном парке с 7 по 10 сентября. В фестивале поучаствуют представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. В Центральном парке разместят литературно-музыкальные сады, посвященные творчеству известных писателей и композиторов, зону «Сено-солома», которую подготовит Ломовский природно-ландшафтный парк. Воронежцы смогут посетить этно-деревню и мастер-классы для профессионалов садового и паркового искусства. В 2017 году на фестивале представят более 100 композиций.