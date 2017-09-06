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12:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Парковку в Воронежском центральном парке запретили на неделю

Меру приняли из-за подготовки к фестивалю «Город-сад».

Въезд на парковку Воронежского центрального парка запретили до 7:00 среды, 13 сентября, сообщила пресс-служба мэрии. Меру приняли из-за подготовки и проведения фестиваля «Город-сад».

Седьмой фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет в Воронежском центральном парке с 7 по 10 сентября. В фестивале поучаствуют представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. В Центральном парке разместят литературно-музыкальные сады, посвященные творчеству известных писателей и композиторов, зону «Сено-солома», которую подготовит Ломовский природно-ландшафтный парк. Воронежцы смогут посетить этно-деревню и мастер-классы для профессионалов садового и паркового искусства. В 2017 году на фестивале представят более 100 композиций.

В Зеленом театре состоится встреча с актерами телесериала «Молодежка» и других телешоу, которых организаторы пока держат в секрете. Еще одной приглашенной звездой станет трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, который проведет открытый мастер-класс для молодых борцов региона в субботу, 9 сентября. Фестиваль завершится концертом оперной певицы, заслуженной артистки России Ирины Макаровой в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра.

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