Парковку в Воронежском центральном парке запретили на неделю
Меру приняли
Меру приняли
Въезд на парковку Воронежского центрального парка запретили до 7:00 среды, 13 сентября, сообщила
Седьмой фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет в Воронежском центральном парке с 7 по 10 сентября. В фестивале поучаствуют представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. В Центральном парке разместят
В Зеленом театре состоится встреча с актерами телесериала «Молодежка» и других телешоу, которых организаторы пока держат в секрете. Еще одной приглашенной звездой станет трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, который проведет открытый