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12:21 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Дожди сегодня и завтра ожидают нижегородцев

Пасмурно и дождливо. Утро встретило нижегородцев туманной хмуростью. Но к данному часу по крайней мере над Нижним Новгородом туман практически рассеялся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 94% 755 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Вести - Нижний Новгород

Небо будет затянуто облаками и тучами сегодня до конца дня. Ожидаются дожди. На погоду в регионе сейчас влияет циклонический вихрь. Температура сегодня не превысит + 13 градусов. Ночью температурный фон не изменится.

А вот завтра потеплеет — до +18. Но при этом все равно будет пасмурно и дождливо. И так — до конца недели. Солнце местами возможно только в выходные.

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