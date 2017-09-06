Дожди сегодня и завтра ожидают нижегородцев

Небо будет затянуто облаками и тучами сегодня до конца дня. Ожидаются дожди. На погоду в регионе сейчас влияет циклонический вихрь. Температура сегодня не превысит + 13 градусов. Ночью температурный фон не изменится.



А вот завтра потеплеет — до +18. Но при этом все равно будет пасмурно и дождливо. И так — до конца недели. Солнце местами возможно только в выходные.