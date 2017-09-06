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13:02 (мск), источник: Вести.Ru

На Сахалине слепому активисту подарили телевизор

Сотрудники Фонда социального страхования Сахалинской области подарили незрячему активисту ОНФ Степану Папиляну телевизор. При этом сам инвалид уже несколько месяцев просит обеспечить его белой тростью, с помощью которой он мог бы передвигаться вне дома.

Активист давно ведет активную деятельность в Южно-Сахалинске, борясь за благоустройство улиц и создание более комфортной среды для инвалидов, сообщает «Советский Сахалин». Именно благодаря усилиям Папиляна на одном из местных перекрестков, где постоянно происходили ДТП с пешеходами, был оборудован переход.

Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации — трость и термометр, озвучивающий температуру.
Степан Папилян
Активист ОНФ

«Это нужные, необходимые для моей жизни вещи, зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть к региональному руководству Фонда — у меня нет трости и мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску, — сказал по этому поводу Папилян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Березники чиновники подарили планшетный компьютер юноше, у которого не было рук.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Артур Джабраилов
Ай маладца и коментировать больше не чего.
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