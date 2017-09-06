На Сахалине слепому активисту подарили телевизор

Активист давно ведет активную деятельность в Южно-Сахалинске, борясь за благоустройство улиц и создание более комфортной среды для инвалидов, сообщает «Советский Сахалин». Именно благодаря усилиям Папиляна на одном из местных перекрестков, где постоянно происходили ДТП с пешеходами, был оборудован переход.
Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации — трость и термометр, озвучивающий температуру.
Степан ПапилянАктивист ОНФ
«Это нужные, необходимые для моей жизни вещи, зато привезли телевизор. Но даже если я захочу его вернуть, то не смогу попасть к региональному руководству Фонда — у меня нет трости и мне будет затруднительно перемещаться по Южно-Сахалинску, — сказал по этому поводу Папилян.
Ранее сообщалось, что в уральском городе Березники чиновники подарили планшетный компьютер юноше, у которого не было рук.