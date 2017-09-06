На Сахалине слепому активисту подарили телевизор

Активист давно ведет активную деятельность в Южно-Сахалинске, борясь за благоустройство улиц и создание более комфортной среды для инвалидов, сообщает «Советский Сахалин». Именно благодаря усилиям Папиляна на одном из местных перекрестков, где постоянно происходили ДТП с пешеходами, был оборудован переход.

Странный подарок, учитывая, что мне уже довольно долгое время не могут предоставить средства реабилитации — трость и термометр, озвучивающий температуру.