Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Антонов и Теффт поставили точку в дипломатическом скандале РФ-США
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Женщина родила на улице и пошла дальше с покупками (видео)
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Директор школы ошибочно не поверил предупредившим его о теракте
Девять удивительных вещей, которые изобрели женщиныВдохновляющие примеры женщин, которые достигли успехов в науке
СМИ: В Нидерландах скандал из-за Крымского моста
СМИ: Почему США отказались отвоевать Крым Украине
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ поведали, как ход Путина заставил Порошенко изменить речь
Тимошенко об экономической катастрофе на Украине
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли снова вместе
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Американские СМИ усомнились в легитимности режима в Киеве
49-летняя Ольга Кабо позирует в бикини - СМИ
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Лавров предупредил Тиллерсона после слов Путина
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Солнечное затмение над США
12:12 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае пройдут Дни Москвы

9 и 10 сентября 2017 года в Пермском крае в рамках межрегионального сотрудничества пройдут Дни Москвы. Стороны обменяются опытом в экономической и культурной сферах, а также обсудят планы сотрудничества.

В субботу московская делегация встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, в рамках издательской программы передаст книги Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького, наградит победителей онлайн-конкурса «Моя Москва».

Вечером состоится торжественное открытие Дней Москвы.

На воскресенье запланировано проведение круглых столов на темы культурно-исторического наследия, развития системы образования, здравоохранения и инфраструктуры с участием пермской и московской сторон.

В ходе встречи официальной делегации правительства Москвы с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым будут обсуждаться вопросы сотрудничества между регионами, перспективные направления совместной деятельности.

«Дни Москвы в Пермском крае очень важны для столицы, ведь этот регион является одним из самых промышленно развитых в стране. Нам важно расширять сотрудничество сразу по нескольким направлениям, в том числе в социальной сфере, а также в деловом и культурном аспекте. Эти Дни, безусловно, станут положительным событием для обеих сторон», — отмечает руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Завершатся Дни Москвы в Пермском крае концертом Олега Газманова, который пройдёт 10 сентября на Соборной площади с 22.00 до 23.30.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Не откладывайте книгу «на потом»
Ученики школы в Ивантеевке предупреждали директора о нападении
Владимир Путин призвал «не загонять Северную Корею в угол»
В правительстве предложили запретить 50-ваттные лампочки
Сечин о деле Улюкаева: «Это преступление»
Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году
Список вещей, бесплатных для провоза в самолете, расширят
СМИ показали, как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина
Спорт
Восемь ярких сборных, которые рискуют не попасть на ЧМ-2018 Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них
Авто
Новый Nissan Leaf — мировая премьера в Токио Мы находимся на презентации одного из самых важных электромобилей планеты! Следите за новостями
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала Агата Муцениеце играет одну из главных ролей в новом остросюжетном детективе
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
Какая обувь будет в моде осенью: все популярные модели Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
Маленькая красавица-дочь Екатерины Климовой умилила соцсети Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь