В Пермском крае пройдут Дни Москвы
9 и 10 сентября 2017 года в Пермском крае в рамках межрегионального сотрудничества пройдут Дни Москвы. Стороны обменяются опытом в экономической и культурной сферах, а также обсудят планы сотрудничества.
9 и 10 сентября 2017 года в Пермском крае в рамках межрегионального сотрудничества пройдут Дни Москвы. Стороны обменяются опытом в экономической и культурной сферах, а также обсудят планы сотрудничества.
В субботу московская делегация встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, в рамках издательской программы передаст книги Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького, наградит победителей
Вечером состоится торжественное открытие Дней Москвы.
На воскресенье запланировано проведение круглых столов на темы
В ходе встречи официальной делегации правительства Москвы с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым будут обсуждаться вопросы сотрудничества между регионами, перспективные направления совместной деятельности.
«Дни Москвы в Пермском крае очень важны для столицы, ведь этот регион является одним из самых промышленно развитых в стране. Нам важно расширять сотрудничество сразу по нескольким направлениям, в том числе в социальной сфере, а также в деловом и культурном аспекте. Эти Дни, безусловно, станут положительным событием для обеих сторон», — отмечает руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Завершатся Дни Москвы в Пермском крае концертом Олега Газманова, который пройдёт 10 сентября на Соборной площади с 22.00 до 23.30.
Источник — администрация губернатора Пермского края