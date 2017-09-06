В Пермском крае пройдут Дни Москвы

В субботу московская делегация встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, в рамках издательской программы передаст книги Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького, наградит победителей онлайн-конкурса «Моя Москва».

Вечером состоится торжественное открытие Дней Москвы.

На воскресенье запланировано проведение круглых столов на темы культурно-исторического наследия, развития системы образования, здравоохранения и инфраструктуры с участием пермской и московской сторон.

В ходе встречи официальной делегации правительства Москвы с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым будут обсуждаться вопросы сотрудничества между регионами, перспективные направления совместной деятельности.

«Дни Москвы в Пермском крае очень важны для столицы, ведь этот регион является одним из самых промышленно развитых в стране. Нам важно расширять сотрудничество сразу по нескольким направлениям, в том числе в социальной сфере, а также в деловом и культурном аспекте. Эти Дни, безусловно, станут положительным событием для обеих сторон», — отмечает руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Завершатся Дни Москвы в Пермском крае концертом Олега Газманова, который пройдёт 10 сентября на Соборной площади с 22.00 до 23.30.