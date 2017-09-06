Губернатор Ленобласти написал рэп вслед за подчинёнными
Стихотворный марафон среди правительства Ленинградской области продолжается. Теперь к «рэп-баттлу» подключился и губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает «47news».
Стихотворный марафон среди правительства Ленинградской области продолжается. Теперь к «рэп-баттлу» подключился и губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает «47news».
Как отмечает Дрозденко в своём восьмистрочнике, на «баттолов стих» он не претендует, но получилось всё равно довольно неплохо:
«Не читаю я баттолов стих,
Может, я совершенно не моден.
Ленинградский душевный напев.
Греет душу и сердцу он дорог.
И пускай не чеканю я слог,
И не песней себя я прославлю.
Отбатрачу свой срок до конца.
И в делах лучше память оставлю".
Напомним, эпопея с