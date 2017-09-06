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13:10 (мск), источник: ivbg.ru

Губернатор Ленобласти написал рэп вслед за подчинёнными

Стихотворный марафон среди правительства Ленинградской области продолжается. Теперь к «рэп-баттлу» подключился и губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает «47news».

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает Дрозденко в своём восьмистрочнике, на «баттолов стих» он не претендует, но получилось всё равно довольно неплохо:

«Не читаю я баттолов стих,

Может, я совершенно не моден.

Ленинградский душевный напев.

Греет душу и сердцу он дорог.

И пускай не чеканю я слог,

И не песней себя я прославлю.

Отбатрачу свой срок до конца.

И в делах лучше память оставлю".

Напомним, эпопея с рэп-творчеством в доме Правительства Ленинградской области началась 4 сентября с опубликованного на YouTube клипа главного агрария Ленинградской области вице-губернатора Сергея Яхнюка на композицию «Тает лёд». Коллегу поддержали вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов и вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, директор Выборгского замка Владимир Цой и вице-губернатор по ЖКХ Олег Коваль.

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