Губернатор Ленобласти написал рэп вслед за подчинёнными

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает Дрозденко в своём восьмистрочнике, на «баттолов стих» он не претендует, но получилось всё равно довольно неплохо:

«Не читаю я баттолов стих,

Может, я совершенно не моден.

Ленинградский душевный напев.

Греет душу и сердцу он дорог.

И пускай не чеканю я слог,

И не песней себя я прославлю.

Отбатрачу свой срок до конца.

И в делах лучше память оставлю".