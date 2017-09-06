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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Книгу о легендарной разведгруппе времен ВОВ представили в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич представил во вторник в Калининграде свою книгу о группе советских разведчиков «Джек», действовавшей на территории Восточной Пруссии в 1944 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В 2012—2013 годах в Калининграде была издана маленькая брошюрка, которая называлась «Увидеть Пруссию и умереть». А потом, уже в Белоруссии, вышло первое издание «Последний из группы «Джек». Но все это было наспех, как-то не совсем полно, было много того, что требовало объяснений. Появилось желание дополнить книгу и выпустить второе издание», — рассказал Юшкевич.

Юшкевич был самым молодым участником легендарной команды и одним из выживших по итогам почти пятимесячной операции в тылу врага. Книга издана при поддержке правительства области и ветеранских организаций.

Во время презентации издания воспоминаний фронтовика «Последний из группы «Джек» автор подарил врио губернатора Антону Алиханову экземпляр книги. Глава региона вручил ветерану орден «За заслуги перед Калининградской областью».

«Хорошо известно, что в годы войны Геннадий Владимирович проявлял мужество, отвагу, а порой, как писали в военных донесениях, оправданную дерзость. Он и сейчас для всех нас пример активной гражданской и жизненной позиции. Очень важно, чтобы его книги читали молодые ребята и девушки, пропуская через себя воспоминания ветерана, чтобы память о подвиге и победе советских воинов оставалась живой», — сказал Алиханов.

Спецразведгруппа «Джек», заброшенная в ночь на 27 июля 1944 года в тыл врага на территорию Восточной Пруссии, действовала вблизи от места расположения ставки Гитлера «Волчьего логова». В центр разведчики передавали сведения о противнике, линии укреплений. Действуя в сложнейших условиях, группа несла тяжелые потери. Связь со штабом фронта прекратилась в декабре 1944 года.

После освобождения района действия группы наступавшими частями Советской Армии в штаб фронта возвратились только три разведчика, отбившиеся от группы во время боев и сумевшие укрыться от преследования.

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