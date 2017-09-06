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12:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Борисоглебске пара аистов вывела потомство

Птицы поселились в городе в апреле 2017 года.

Источник: Алексей Дьяченко

В Борисоглебске пара аистов вывела потомство. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил воронежский фотограф Алексей Дьяченко в среду, 6 сентября.

Две взрослые птицы и четыре аистенка живут на территории промзоны на улице Чкалова. Птицы обустроили гнездо на высоком столбе. Аисты ежедневно выходят на прогулку и не боятся подпускать к себе людей.

— Приехал в Борисоглебск в гости к родственникам. Неделю назад проезжал по улице Чкалова и краем глаза увидел птиц за открытыми воротами. Фотоаппарат у меня всегда с собой, поэтому остановился, чтобы сделать кадр. Я аккуратно стал подкрадываться, прятался, чтобы не спугнуть птиц. Охранник территории рассказал, что птицы не пугливые и подпускают к себе на расстояние до пяти метров, — рассказал Алексей Дьяченко.

По словам Алексея, у молодых птиц клювы меньше и ноги белого цвета в отличие от взрослых особей, у которых ноги имеют красноватый оттенок.

В промзоне большое скопление людей и машин, но аисты привыкли к шуму и суете. Люди подкармливают птиц мелкой рыбой. Работники промзоны рассказали корреспонденту РИА «Воронеж», что ежедневно к ним приезжают десятки людей, чтобы сделать селфи с аистами.

Контекст

Пара аистов прилетела в Борисоглебск в апреле 2017 года. Пара поселилась на улице 217-й Стрелковой дивизии в гнезде с искусственными аистами. Борисоглебцы приходили и приезжали из разных концов города, чтобы сфотографироваться на фоне птиц. Гнездившаяся пара не выдержала пристального внимания и улетела из гнезда.

Затем борисоглебцы видели птиц на окраине города. Жители улицы Полярной, расположенной рядом с заливным лугом, ежедневно наблюдали, как аисты ведут охоту на лягушек, ужей и мелких насекомых у них на огородах. При этом птицы совсем не обращали внимание на людей.

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