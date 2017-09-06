Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области
По сообщению МЧС, возможны ЧС местного уровня
По сообщению МЧС, возможны ЧС местного уровня
ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Омской области с 7 по 9 сентября, сообщили в среду в
«Согласно штормовому предупреждению ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” от 06.09.2017, ночью
Во вторник предупреждение о заморозках до минус 2 градусов в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай распространил Западно- Сибирский гидрометцентр. По данным синоптиков, опасная для сельскохозяйственных культур погода продлится до 10 сентября.