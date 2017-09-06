Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области

Источник: AP 2017

ОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Омской области с 7 по 9 сентября, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Согласно штормовому предупреждению ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” от 06.09.2017, ночью 7—9 сентября по Омской области ожидаются заморозки до 0,-5 градусов. В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций местного уровня, обусловленных повреждением (гибелью) посевов в овощеводческих хозяйствах», — сказали в МЧС.